رانيا يوسف… بإطلالة جريئة من عرض ازياء فى عما تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور من حضورها لعرض أزياء أقيم في سلطنة عمان.

ونشرت رانيا يوسف صورا جديدة لها عبر حسابها على Instagram أطلت فيها بفستان أبيض طويل بفتحة صدر جريئة مع “كاب” شفاف مطرز.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم “التاروت” مع الفنانة سمية الخشاب والفنانة ناهد السباعي، وفيلم “ملك” تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

من جهة أخرى، أعلنت رانيا يوسف عن مشاركتها في المسرحية الاستعراضية “قمر الغجر”، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة، عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكي.