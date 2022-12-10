نسرين طافش… فى رحلة فى سيناء ودهب “سحرتنى ولا سحرتلى”.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نسرين طافش، اليوم السبت، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة.

وأظهرت الصور لحظات تمتع الفنانة السورية الأصل، بمعالم مدينتى دهب وسيناء، السياحية، الأمر الذى حاز إعجاب جمهورها.

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة: “قليل من سيناء المقدسة ودهب السحرية.. سحرتنى ولا سحرتلى”.

ومؤخرا نشرت الفنانة نسرين طافش، عبر “إنستجرام”، مجموعة صور من زيارته لجبل موسى.