إليسا… تخطف الأنظار بفستان اسطورى يشبه اميرات ديزني.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة إليسا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بمجموعة صور جديدة لها خلال إحياء حفلها الأخير بقطر.

وظهرت إليسا بإطلالة تشبه أميرات ديزني في حفلها بقطر، وكانت مرتدية فستان باللون الأزرق الغامق، و من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ.

تفاعل الجمهور مع إطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها ورقة اختيارها، خاصة وأن هذا اللوك أعاد لإليسا شبابها وحيويتها من جديد.