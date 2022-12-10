ليلى احمد زاهر… تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير بإطلالة ساحرة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها بعض الصور من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت زاهر الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة حيث ارتدت جاكيت كات باللون الأسود وقفاذا لليدين بنفس اللون، وحرصت على تصفيف شعرها بشكل مختلف عن المعتاد، وارتداء بعض الإكسسوارات الذهبية التي زادتها جمالا وتألقا.

يذكر أن من آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر، مشاركتها في بطولة مسلسل “في بيتنا روبرت٢”، رفقة الفنان هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.