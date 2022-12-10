زينة… تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير بإطلالات ساحرة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة زينة جمهورها بفيديو قصير عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، خلال قيامها بأحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت زينة عبر خاصية استوري بصفحتها على إنستجرام، الفيديو الذي ظهرت به بطقمين من الملابس مختلفين، أحدهما باللون الأصفر، والآخر باللون الأسود، وظهرت خلال الفيديو وهي تقوم بعدة حركات في أماكن مختلفة للتمكن من التقاط أفضل الصور لها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيديو الفنانة زينة، وعلقوا لها واصفين مدى جمالها وأناقتها وتألقها المعتاد.