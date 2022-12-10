منى زكي… تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير بإطلالة ساحرة والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها وجمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت منى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعيلقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر”،”عسل”، “أحلى واحدة في الدنيا”، “عسولة أوي”، “والله انتي حد عسل “، “زي القمر”.

يذكر أن منى زكي، شاركت مؤخرا بمسرحية”الوش التاني” التي عُرضت في الفترة من 11 لـ 15 نوفمبر الماضي في بوليفارد رياض سيتي، بموسم الرياض.

“الوش التاني” بطولة منى زكي، وأحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وعدد من الفنانين.