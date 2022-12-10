هيفاء وهبي… تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير بإطلالة مجنونة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا داخل سيارتها.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “حسنك تعدى مستوى النظر، وأجمل منه ما رأيت”، “أجمل وأفخم من يتصور”، “يتعلموا ويقلدوا”، “الجمال عدى الكلام”، “الملكة”، “القمر”.

وطرحت هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها “تيجي” على قناتها بموقع “يوتيوب”.

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف”، وعُرض المسلسل عبر منصة “.. شاهد الان vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.