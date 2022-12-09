اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تكشف عن التاتو الجديد.. لن تصدق أين رسمته وكيف شكله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في غرفة المعيشة داخل منزلها، حيث كشف عن جزء من يديها الذي كان يحتوي على تاتو جديد قامت برسمه وكتابته خلال الأيام الماضية والذي عبارة عن كلمة عشق وتحمل كوباً معلقة صباحو كرافس وبنجر.

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.