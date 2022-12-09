سيرين عبد النور… تتألق بإطلالة جذابة ومثيرة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت النجمة سيرين عبد النور الأضواء في حفل ختام “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” بنسخته الثانية، حيث تألقت على السجادة الحمراء بفستان من دون أكمام، طويل من المخمل الأسود، ومطعّم بالحبيبات والترتر البرّاق.

وتميّز فستان عبد النور بلمسة من وحي الأزياء العربية التقليدية في الخليج، إذ تضمن في جزئه العلوي تشبيكات شفّافة باللون الصحراوي، توزعت في منطقة الصدر والجانبين على شكل شهب. ونسّقت الفنانة اللبنانية فستانها مع قفّازين من قماش المخمل عينه، في تفصيل شديد الرقي والأناقة.