دينا الشربيني… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها وجمهورها، عبر السوشيال ميديا، صورا لها من إطلالتها بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية.

ونشرت الشربيني، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور اعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “ممثلة رائعة وذكية دائما تختارين أدوار جذابة وقصص مثيرة”، “ورده ولا كل الورود”، “بتجنني”، “قمر وجميلة”، “أحلى من الحلاوة”، “قمر”.

وأختتمت مساء الخميس، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.