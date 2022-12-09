لاميتا فرنجيه… تظهر بإطلالة جريئة تشعل الانستجرام وتبهر المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “.

وبدت لاميتا فرنجية بفستان مجسم قصير باللون الفوشيا، ومكشوف الأكتاف، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، ووضعت أحمر شفاه باللون النود الناعم، وتركت خصلات شعرها السوداء الطويلة تتدلى على ظهرها وكتفها بشكل مرتب وناعم.

وتحرص لاميتا فرنجية، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.