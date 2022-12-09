الصاروخ رولا يموت تشوّق جمهورها لكليب أغنيتها الجديدة وهي عارية .. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 09 ديسمبر 2022 11:52 صباحاً - شوّقت ​رولا يموت​ متابعيها لكليب أغنيتها "​القنبلة النووية​"، التي تعتزم طرحها، وذلك عبر نشرها مقطع فيديو لها في ستوديو تصوير،

وقد ارتدت "بودي سوت" أسود شفافاً ملتصقاً بالجسم، ومؤلفاً من قطعتين عبارة عن حمالة صدر مزينة بحبات لؤلؤ بيض واعتمدت تطريزاً مع شراشيب من الأسفل بالكاد غطى مؤخرتها،

وقامت بحركات راقصة فيها الكثير من الإغراء لمزيد من التشويق وأرفقت رولا المقطع بتعليق :"لا يطوي النسر جناحيه طالما هناك قمة تنتظره..من تصوير كليب القنبلة النووية".

ولم تكشف رولا أية تفاصيل أخرى عن الأغنية أو كلماتها أو الكليب.