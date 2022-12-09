ياسمين صبرى… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان الفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالتها، عقب ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ختام دورته الثانية بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، حفل ختام مهرجان البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من الفنانين من كل أنحاء العالم.

وعرض المهرجان في دورته الثانية 131 فيلماً من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلداً، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما استضاف 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت عن افتتاح أحدث مشاريعها الجديدة في دبي.

ونشرت ياسمين صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “يسعدني أن أعلن أنني سأفتتح”WORLD FASHION 2022″، في دبي”.