ايتن عامر… تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان الفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بإطلالة اليوم، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وارتدت أيتن فستانا طويلا باللون “السيمون” مع بعض والإكسسوارات البسيطة أضافت لمسة جمالية على مظهرها، وتسريحة شعر كلاسيكية بخصلات على أحد كتفيها.

ويذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل “مكتوب عليا”، والذي حققت فيه نجاحا كبيرا، وكان العمل من بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا وإخراج خالد الحلفاوي.