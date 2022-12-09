نيللى كريم… تظهر بصحبة جاكى شان فى مهرجان البحر الأحمر والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة نيللي كريم بصحبة النجم العالمي جاكي شان، خلال تواجدهما بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية.

ونشرت نيللي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أخيرا مع واحد فقط”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: “مابيكبرش ما شاء الله”، “جمالك جمال”، “نجمة”، “عسل”، “قمر يا نيللي”.

وأقيم اليوم الخميس، جلسة حوارية للنجم العالمي جاكي شان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، أدارتها الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد.

وقال جاكي شان، إنه ليس لديه فيلما مفضلا وأنه يعتبر كل فيلم له هو مولود جديد يجب أن يهتم به، كأنه الأول.

وأضاف، أن الجمهور لا يعلم صعوبة المهنة وما يحدث خلف الكاميرا، وأنه يقدر الجمهور الذي يذهب للسينما ولا يُ.. شاهد الان الأفلام المقرصنة.