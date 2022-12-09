خلعت البتاع.. صدمة هزت الوسط الفني بسبب فيلم أصحاب ولا عز بطولة مني زكي .. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 09 ديسمبر 2022 12:18 صباحاً - لا يزال فيلم اصحاب والعز تصدر احاديث السوشيال ميديا حتى بعد مضي وقت كثير على عرضه والسبب في هذا الفيلم ان هذا الفيلم لا يناسب العرب او حتى المصريين بسبب المحتوى الذي يقدمه.

فيلم اصحاب والعز يعتبروا ابوا الفيلم لنتفليكس مصري وكان له ضجه واسعه الكثير من حوله وحول ابطال الفيلم ومن ابرز الذين تم انتقادهم بقوه من ابطال فيلم اصحاب ولا عز.

ومن ابرز الفنانين الفنانين الذين تعرضوا الانتقادات كثيره هي الفنانه منى زكي بسبب ما فعلته عندما قامت بخلع البتاع امام الجميع محترمه.

اضافه الى ذلك ان الفيلم تحدث عن فيما يقال انه يدافع عن المثليه الجنسيه ويعتبروها رايان شخصيا.