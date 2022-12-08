ليلى علوي… تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ليلى علوي، صورا من إطلالتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

واختارت ليلى علوي لإطلاتها فستان باللون الأسود، بشق لأعلى الساق ومزين بالريش على كتفيه وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كما زينت إطلالتها بعقد ماسي حول عنقها يجمع بين فصوص باللونين البينك والفضة، بأسورته.

كما نشرت فيديو آخر لمغادرتها غرفتها بالفندق على نغمات أغنية “اليوم الحلو ده”، للفنان أحمد سعد.