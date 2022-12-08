نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لقاء الخميسي …تستعرض رشاقتها في احدث ظهور لها .. .. شاهد الان الفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - استعرضت الفنانة لقاء الخميسي، رشاقتها من الجيم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت لقاء الخميسي مقطع فيديو من تمرينها، ليتفاعل معها الجمهور حول لياقتها البدنية العالية.

أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.