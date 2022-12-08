نانسى عجرم… تتألق بإطلالة جذابة فى حفلها فى الرياض .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بحفلها الأخير الذي قامت بإحيائه في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض، وذلك التألق كان على الرغم من مرضها التي أعلنت عنه.

ونشرت نانسي بعض الصور الجديدة لها من الحفل عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: “لا يمكنني رؤية جمهور الرياض، وما اغني من قلبي، ولو التعب والمرض باين عليه، بحبكم كثيرا وشكرا على أجمل اللحظات”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور نانسي، حيث حصدت ما يزيد عن 20 ألف تفاعل في أقل من نصف ساعه من وقت نشر الصور.