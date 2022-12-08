فتاتان سعوديتان تثيراً غضب السعوديين بسبب فيديو رقص فاضح من غرفة نومها ومتابع: غلبت سما المصري و فيفي عبده .. .. شاهد الان الفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - يبدو أن جيل الشباب السعودي غير راضٍ عن التعايش مع طريقة عيش آبائهم وأجدادهم لذلك يريدون الانفتاح على العالم الجديد وتغيير عاداتهم ويريدون ان يفعلوا كما يفعل الشعوب الاخرى التي تحث على الانفتاح والتعري والمخلطه بين الجنسين وهذا لم تكن نعتاده على المملكه العربيه السعوديه.

في المجتمع السعودي كل شيء الان من عارضات الازياء والمهرجانات والحفلات الصاخبه في البلد العربي الاولى التي تهتم بالعادات والتقاليد والدين الاسلامي ونحن الان على موعد مع شيء جديد وهو بس فيديو مباشر يقومنا بالرقص بطريقه في غايه الاثاره ويقومون ببعض الحركات مع بعضهم البعض داخل منزلهم.