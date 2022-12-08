فيفى عبده… بوصلة رقص جديده مع ايتن عامر على أنغام اغنية شعبية تشعل مواقع التواصل.. .. شاهد الان الفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الراقصة والفنانة فيفي عبدو إلى موقف محرج، لكنها لم تبالي كثيرًا رغم تكرار الواقعة أثناء رقصها في حفل ليلي.

ونشرت “عبده” مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على “إنستجرام”، أثناء رقصها في إحدى الحفلات على أنغام أغنية شعبية، لكن فستانها انزلق من عند منطقة الصدر، وكشف صدرها إلا أنه تداركت الأمر سريعًا ورفعت فستانها.

وأثار الفيديو إعجاب البعض بينما انتقدها آخرون معتبرين أنها تقدمت في السن ولا يصح أن تظل ترقص في الحفلات هكذا، بينما انتقد البعض ما اعتبروه فستانًا عاريًا.

وكانت الفنانة فيفي عبده، نشرت فيديو سابق هنأت فيه جمهورها برأس السنة الجديدة، على طريقتها خاصة، متمنيه العام الجديد أن يكون عام سعيد على الجميع.