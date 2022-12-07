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ميس حمدان… بإطلالة جريئة وفستان تايجر تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت “ميس” في الصور بفستان من “التايجر”، خلال حضورها أحد المناسبات.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “جمالو، ما شاء الله قمر ربنا يحفظك من كل شر، حبيبي التايجر، جمالك يا قمراية، أكتر واحدة أحب إطلالتها على السوشيال ميديا، قمر وجميلة، رائعة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان مسلسل “خارج السيطرة”، بطولة هبة عبد الغني، طارق عبد العزيز، حسن الرداد، سوسن بدر، وعد، تأليف لاري نبيل، إخراج محمد بكير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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