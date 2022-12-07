ميس حمدان… بإطلالة جريئة وفستان تايجر تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت “ميس” في الصور بفستان من “التايجر”، خلال حضورها أحد المناسبات.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “جمالو، ما شاء الله قمر ربنا يحفظك من كل شر، حبيبي التايجر، جمالك يا قمراية، أكتر واحدة أحب إطلالتها على السوشيال ميديا، قمر وجميلة، رائعة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان مسلسل “خارج السيطرة”، بطولة هبة عبد الغني، طارق عبد العزيز، حسن الرداد، سوسن بدر، وعد، تأليف لاري نبيل، إخراج محمد بكير.