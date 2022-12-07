هبه السيسي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هبة السيسي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت هبة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان كاروهات قصير، وممتدة علي الميكب الهادي وأكملت أناقتها بحذاء وشنطة من نفس اللون.

و الجدير بالذكر ان الفنانة هبة السيسي أثارت جدلا واسعا وتصدرت محركات البحث علي مواقع السوشيال ميديا بسبب اطلالتها الجريئة بمهرجان القاهرة السينمائي.

وأثارت هبة السيسي، حالة من الجدل، بعد مخالفتها لشروط ملابس مهرجان القاهرة السينمائي، التي وضعها الفنان حسين فهمي ،وارتدت هبة السيسي، فستان طويل بأكمام طويلة، ولكن بقماش شفاف لامع، ما جعله يظهر بشكل جريء، ومزود بغطاء رأس باللون الأخضر الفاتح، لتصبح صاحبة الإطلالة الأجرأ في المهرجان.