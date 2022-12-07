ياسمين الخطيب… تثير الجدل بتعليق جريء وتتحدى سما المصري بإطلالة اجراء.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت ياسمين في الصور مرتدية “جيب” قصير مثير، الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات.

«القصيرين بيعرفوا يحضنوا».. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

وعلقت ياسين على الصورة وكتبت: ” تزوج من فتاة قصيرة فإنها الأفضل في إعطاء الأحضان”.

وفي وقت سابق، أثارت ياسمين الخطيب الجدل من جديد بنشر صورة لها تكشف عن أحدث إطلالاتها على إنستجرام ، حيث ارتدت بلوزة بيضاء بأكمام طويلة وجيب كاروهات فوق الركبة أبرزت أنوثتها وجمالها.

وتلقت الكاتبة ياسمين الخطيب الكثيرمن التعليقات من متابعيها عبر الأنستجرام عبرت عن إعجابهم بكل من أناقتها وأنوثتها.

أما عن تسريحة شعرها اعتمدت ياسمين الخطيب على ترك شعرها بني اللون منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على طلاء شفاه باللون البينك.