هدى الاتربي… بإطلالة رائعة تخطف الانظار من باريس.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هدى الإتربي صورًا لها من العاصمة الفرنسية باريس على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت هدى بإطلالة أنيقة باللون الأحمر فارتدت الفنانة فستان أسود قصير أظهر قوامها الممشوق و”بوت” طويل من نفس اللون و”بالطو” أحمر طويل لفت أنظار الجميع، مع نظارة سوداء وشهر انسيابي منسدل على ظهرها.

وعلق المتابعين على الصور معجبين بجمالها، بعد أن أثارت الجدل خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي بصورة لها تبين أنها قامت بأحد عمليات التجميل لظهورها بملامح مختلفة.

وعلقت هدى فى تصريحات صحفية:”لم أخضع لأي عمليات تجميل، وممكن الجمهور يكون حس باختلاف في شكلي بسبب إن المكياج مختلف عن كل مرة”.