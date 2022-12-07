درة… تتألق بإطلالة رائعة تخطف الأنظار من باريس.. .. شاهد الان الفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” خلال خاصية الاستوري.

وظهرت الفنانة درة في الفيديو من باريس بإطلالة شتوية متميزة مرتدية فستان اسود قصير بفر وحذاء برقبه طويله من نفس اللون، واعتمدت علي إنسدال خصلات شعرها السوداء علي منكبيها.

ويذكر انه تحدثت الفنانة درة عن شخصية “نورهان” التي تقدمها في مسلسل “المتهمة” ويعرض عبر منصة “.. شاهد الان vip”.

وقالت «الفنانة درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: الشخصية أثرت علي أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة.