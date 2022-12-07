لاميتا فرنجيه… تتألق وتكشف عن صدرها العارم بإطلالة بحرية مميزة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجيه، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام وظهرت لاميتا في الفيديو، وهي ترتدي فستان أسود اللون شفـ.اف ومكـشـ.وف عن الصـدر، ثم من داخل حـوض السباحة بمـلابس البحر.

والتقط الفيديو في إطار إعلان ترويجي لأحد المنتجعات السياحية، وتجدر الإشارة إلى فرنجيه أصبحت من أبرز الوجوه الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدت العارضة اللبنانية في غاية الجمال والأناقة، كما تميزت إطلالتها بالجـ.رأة، ولفتت الأنظار برشاقتها وجمالها الجذاب.