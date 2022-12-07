أهم الاخبار

رانيا يوسف… تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة بملابس البحر.. .. شاهد الان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رانيا يوسف… تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة بملابس البحر.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ساندي علي التونسية، مجموعة من صور الجديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل انستجرام من خلال عطلتها الصيفية برفقة الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة .

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية مايوه وكاش مايوه باللون الاخضر،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها مسندلاً على كتافيها.

تعتبر رانيا يوسف من نجمات الوطن العربي التي تثير الجدل بإطلالاتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات الرسمية أو الخاصة أيضا، وذلك لأنها تعتمد في الكثير من الأحيان على الأزياء الملفتة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا