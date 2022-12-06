مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت مي بطقم فورمال كحلي، وتحمل شنطة يد باللون الكحلي، وشعر منسدل على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل «رانيا وسكينة»، الذي تم عرضه في رمضان 2022، من بطولة روبي، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وتأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

بينما يعرض لها حاليا فيلم «تحت تهديد السلاح»، من بطولة حسن الرداد، بيومي فؤاد، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، وشيرين رضا، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويدور الفيلم في إطار الأكشن والإثارة.