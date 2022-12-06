بلقيس فتحي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت النجمة بلقيس فتحي على حضور إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في مساء الاثنين الخامس من ديمسبر.

وارتدت بلقيس فستانا من تصميم دار أزياء Versace، صممته لها خصيصا دوناتيلا فيرساتشي، وظهرت بتصميم ضيق عند الصدر ومفتوح بلا أكمام، وارتدت فوقه Cape بتصميم دراماتيكي من التافتا.

نسق الإطلالة لبلقيس سيدريك حداد، واعتمد على رفع شعرها للأعلى ليظهر تصميم الفستان من الأعلى.

يذكر أن بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم “Light The Sky” مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمه رياض.