أهم الاخبار

بلقيس فتحي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بلقيس فتحي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت النجمة بلقيس فتحي على حضور إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في مساء الاثنين الخامس من ديمسبر.

وارتدت بلقيس فستانا من تصميم دار أزياء Versace، صممته لها خصيصا دوناتيلا فيرساتشي، وظهرت بتصميم ضيق عند الصدر ومفتوح بلا أكمام، وارتدت فوقه Cape بتصميم دراماتيكي من التافتا.

نسق الإطلالة لبلقيس سيدريك حداد، واعتمد على رفع شعرها للأعلى ليظهر تصميم الفستان من الأعلى.

يذكر أن بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم “Light The Sky” مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمه رياض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا