مشهورة سناب شات السعودية "مودل روز" تتحدى سما المصري و مودل أش و تخلع حمالة صدرها في بث مباشر ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 06:12 مساءً - عارضة الأزياء السعودية ، موديل روز ، تنشر الفيديو على جميع حساباتها الرسمية باستخدام تقنية الستوري. تقيم روز حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث ظهرت عارضة الأزياء موديل روز في الفيديو بدون حمالة صدر ، فقط مرتـ.ـدية “منشفة” على صدرها.

التفاصيل ، ظهرت روز خلال جلسة شد البطن بعد أن بدأت تشعر بالسمنة ولاحظت أن ملامحها كانت تتغير للأسوأ. لذلك خضعت لعملية شد البطن على وجه التحديد مع أخصائي في الولايات المتحدة الأمريكية.



أشارت روز إلى أن سبب السمنة لديها يعود إلى تناول “الحلوى” و “الرقائق” بكميات كبيرة جدًا ، مما أدى إلى زيادة وزنها وتغييرات في معاييرها الرياضية ، لذلك أدركت أنها بحاجة إلى علاج سريع تصحيح السمنة لديها.

أما بالنسبة لمتابعي عارضة الأزياء روز ، فقد وزعوا مقطع فيديو ، والتفتوا إليها بتعليقات ورسائل عليها أن تلفـ.ـت الانتـ.ـباه إلى نفسها ، خاصة وأن “المنشفة” ستسقـ.ـط من جسدها أثناء العلاج ، وبعضهم كتب مضحكة. تعليقات.

لمحة عن العارضة روز: بدأت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي باسم “روزان” ولاحقًا باسم “روز”.

صعدت إلى الشهرة بعد مشاركتها في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى عملها كنموذج لمنتجات التجميل لبعض العلامات التجارية ، خاصة أنها كانت جـ.ـريئة للغاية بشأن الملابس والتشكيلات التي تظـ.هر في الصور ومقاطع الفيديو.

بعد النجاح الذي حققته على مواقع التواصل الاجتماعي ، بدأت العمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية لتصبح أول لاعب في السعودية والخليج في هذا المجال ، ثم تم اختيارها كأول شخصية عربية من حيث قــ.وة الجمهور وأدائه بسبب العاصفة التي وصلت إليها على وسائل التواصل الاجتماعي.

جعلتها جنسيتها السعودية في الصـ.ـدارة في معظم المجلات والمواقع الفنية العربية لأنها أول عارضة أزياء سعودية تعرض الملابس والأزياء بجـ.ـرأة وبحرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

للإشارة ، وصل عدد متابعيها إلى أكثر من عشرة ملايين على حسابها الرسمي على Instagram ، بالإضافة إلى Facebook و Twitter.

صعـ.ـدت إلى الشهرة بعد ظهورها في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة ، وعملت أيضًا كعارضة لمنتجات التجميل لبعض العلامات التجارية ، خاصة أنها كانت جـ.ـريئة جدًا في الملابس والأشكال التي تظهر في الصور ومقاطع الفيديو.