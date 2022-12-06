اتفرج- انت الان تتابع خبر دنيا بطمة جننت جمهورها بهذه الطريقة : اتفرج كل صورة بشكل مختلف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -

تصدرت دنيا بطمة محركات البحث الشهير جوجل داخل جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما وأنها تعتمد دائماً على إثارة الجدل بشكل دائم علي صفحات السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي.جاءت عملية الجدل على دينا بطمة بسبب الصور التي تقوم بمشاركة جمهورها لها عبر حسابتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الجدل لم يتوقف فقد عن الجراءة التي تعمد عليها ولكن على ملامح شكلها أيضا.

في صورة ظهرت مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري بشكل معين ثم نشرت صورة أخري تلبس فستان من اللون الأسود بشكل مختلف، ثم بفستان من اللون الرمادي بشكل أخر، ظهور مختلف أيضا بصورة رابعة وغيرها.