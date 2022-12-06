ليلى احمد زاهر… تتألق بإطلالة ساحرة فى أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها، ظهرت من خلالها أنيقة.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

وانهالت تعليقات الجمهور، على الصور، وجاءت كالتالي: “بحبك أوي لولة، ملكة، أنيقة، جذابة، بموت فيكي، بقيتي ملكة كل الألوان، تحفة، قمر، بحبك”.

جدير بالذكر أن ليلى زاهر تشارك في فيلم “مطرح مطروح” بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، وعدد من الفنانين، ومن المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه.

كانت آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل “في بيتنا روبوت” الجزء الثاني الذي عرض في رمضان 2022، بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، سليمان عيد، دنيا ماهر.