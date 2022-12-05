التونسية مريم الدباغ تتحدى سما المصري وتظهر عارية تماماً وتغطي صدرها بيدها .. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 12:43 صباحاً - مريم الدباغ عارية تماماً وتغطي صدرها بيدها! صدمت الممثلة التونسية ​مريم الدباغ​ الجمهور، بنشرها مجموعة صور جريئة جداً لها عبر حيالها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.وظهرت مريم وهي عارية تماما وتغطي صدرها بيدها

صدمت الممثلة التونسية ​مريم الدباغ​ الجمهور، بنشرها مجموعة صور جريئة جداً لها عبر حيالها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.وظهرت مريم وهي عارية تماماً، من دون أي ملابس، وتصور نفيها من الجزء العلوي فقط، كما غطت صدرها بيديها وخبأت الجزء الفاضح جداً فقط.كما نشرت صورة أخرى ظهرت فيها وهي جالسة على حفة حوض السباحة وترتدي مايوه من قطعتين كاشفة عن جسمها بشكل كامل.مريم عادة ما تتجاوز الخطوط الحمراء بإطلالاتها، فهي تتمتع بجرأة عالية بشخصيتها، وعادة ما يطلب منها الجمهور أن تحافظ على حشمتها أكثر.