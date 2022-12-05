نانسى عجرم… بإطلالة ساحرة تبهر المتابعين بجمالها فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت نانسي عجرم بإطلالة جذابة فظهرت وهي ترتدي فستان أسود قصير بأكمام من الريش ونسقت معه حذاءمن اللون الأسود واختارت أن يكون شعرها منسدلا واعتمدت أن يكون المكياج صاخب حتي يبرز جمال ملامحها.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا لها استمرار نجاحها ونشاطها الفني.

الجدير بالذكر الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي لها، يوم الاثنين 12 ديسمبر المقبل، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية ضمن موسم الحفلات.

تشارك أيضا نانسي عجرم يوم 7 ديسمبر المقبل الغناء مع الفنان وائل كفوري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت ڤيديو كليب أغنيتها “علشانك” علي موقع الفيديوهات يوتيوب و حققت الأغنية نجاح كبير جداً وقت طرحها في شكل الأغنية السنيجل.