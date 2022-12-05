صافيناز… تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة على البحر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الراقصة صافيناز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصور جديدة لها أثناء قضاء إجازة مميزة على شاطىء البحر.

تألقت صافيناز بفستان أصفر قصير نال إعجاب متابعيها، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة بسيطة، واعتمدت على مكياج بسيط تناسب أجواء البحر.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المشاركة في بطولة فيلم “أنت حبيبي وبس”، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول “زيكو” الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

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