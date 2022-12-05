نوال الزغبي… بإطلالة جريئة من حفلها فى بوسطن الأمريكية.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من كواليس حفلاتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

إطلالة نوال الزغبي

وأطلت الزغبي على جمهورها بفستان من اللون البيج يشبه القفطان المغربي شفاف ولكن فتحاته ممتدة لمنتصف البطن ومعه بنطال من نفس اللون ولكنه لامع ونسقت معه توب قصير.

واختارت تسريحة شعر أنيقة حازت على إعجاب متابعهيا الذين تغزلوا في جمالها، وعلقت على الصور قائبلة: “من ليلة الأمس في بوسطن”.

وأحيت الزغبي سلسلة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية حضرها حشدًا كبيرًا من الجاليات العربية.

وكان آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية “حفلة”، التي طرحتها على موقع يوتيوب، وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري