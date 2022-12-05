ميريام فارس… تتعرض للانتقادات بسبب رقصه ” Tukoh Taka”. الجريئة .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت المغنية اللبنانية ميريام فارس لموجة جديدة من الانتقادات بسبب نشرها لفيديو رقصت فيه على أغنيتها ” Tukoh Taka”.

و Tukoh Taka هي الأغنية الخاصة بمهرجان المشجعين المقام على هامش منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي اشتركت ميريام فارس في غنائها مع نيكي ميناج ومالوما.

ورقصت ميريام فارس في الفيديو الجديد الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل متابعي حساباتها ينتقدوها، معبرين عن عدم إعجابهم بالحركات الراقصة أو مستوى الأغنية.