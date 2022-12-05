فيفي عبده… بنيولوك جديد وطله شبابيه جريئة تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة جديدة لها نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيفي عبده بـ”لوك” خاطفا للعيون بدت خلاله وكأنها شابة بمكياج جذاب أبرز جمال العيون، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

ويذكر أن آخر أعمال فيفي عبده جاءت بمشاركتها في دراما رمضان في 2022 بعد غياب دام لعامين، من خلال مسلسل «شغل في العالي».