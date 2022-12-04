نسرين طافش… تبهر المتابعين بجمالها وتدهش الجمهور باغانى خليجيه.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الممثلة اللبنانية مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وظهرت فيه وهي تغني أغنية خليجية.

نسرين طافش تغني بالخليجي

وشاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي جلسة صباحية طربية على أنغام خليجية وهي المرة الأولى التي يسمع فيها الجمهور صوتها في الغناء، ونال الفيديو استحسان المتابعين الذين أشادوا يحسن صوتها في اللهجة الخليجية.

وصورت نسرين مقطع الفيديو أثناء تواجدها في أحد الشواطئ السياحية حيث أقامت في منتجع سياحي يتميز بديكور عربي أصيل حيث ظهرت طافش وهي تجلس على فراش عربي على الأرض وكانت ترتدي بدلة رياضية وبجانبها قطة.

وكانت في مقطع الفيديو بإطلالة شتوية ارتدت فيها سويت شيرت باللون الأورانج مع بنطلون ليجن ضيق، ووضعت مكياج خفيف وناعم أبرز جمال ملامحها وتماشى مع إطلالتها.

وفي الجزء الأول من مقطع الفيديو غنت طافش أغنية قطرية للفنان علي عبد الستار وهي أغنية “يا ناس أحبه” وكانت في الفيديو متقنة للغة ببراعة، وكان بجوارها عازف عود الذي زاد من جمال وإحساس الأغنية.

وفي الجزء الثاني والأخير من الفيديو ظهرت طافش وهي تطقطق بأصابعها مع هتاف من حولها لها وقالت: ”عاشو عاشو“.

وأعجب المتابعين بالفيديو وأشادوا بصوت نسرين الجميل وعلقت إحدى المتابعات وقالت: ”أحلى مين يدندن دخيل هالصوت..وهالطله قمر ”، وأضافت أخرى: ”آية الجمال ده يا عيني“.