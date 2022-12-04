هنا الزاهد… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة جريئة، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “فستان فيلم بحبك، جمالو، قلبي، ما شاء الله، رائعة، قلبي القمر، يا جميل، يخرب عقلك ايه القمر دا، كيوت، فدوة للجمال، إيه الحلاوة دي، دوما جميلة وساحرة”.

ومن ناحية أخرى آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل “أنا وهي” بطولة النجوم: أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.