تارا عماد… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة الشابة تارا عماد، صورة لها من العرض العالمي الأول للفيلم اللبناني “عمفرق الطرق” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتألقت تارا في دورها لمسلسل “سوتس بالعربي” الذي تم عرضه الموسم الرمضاني السابق مع عدد من النجوم صبا مبارك وأسر ياسين وأحمد داوود، ونجح المسلسل نجاحا كبير، وكان بالنسبة لتارا نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

وعلى جانب أخر حققت تارا عماد، نجاحا كبيرا من خلال مسلسلها الجديد “تحقيق” والذي عرض على منصة watch it ويشاركها البطولة هدى المفتي، زينب غريب. وشاركت تارا في العديد من المسلسلات الأخرى التي أيضا لاقت نجاح كبير مثل “بين السرايات”.