نميمه الفن : الراقصة فيفي عبده تستعرض جسمها الملبن بفستان قصير و مكشوف

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 04 ديسمبر 2022 11:04 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، صورة لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت الفنانة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية الستوري بفستان أسود اللون ومخطط بالأبيض من الامام.

وفور نشرها للصورة تفاعل معها المتابعون بشكل كبير الذين انقسموا في تعليقاتهم إلى فريقين .. الفريق الأول أشاد بإطلالتها وبجمالها بدون أي إضافات والفريق الثاني انتقد ظهورها بهذه الملابس.

وكانت قد نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام“، وظهرت خلاله باستخدام فلتر يغير ملامحها، وقالت: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا. وحشتوني أوي بحبكم أوي”.

وأضافت: “أكيد أنا وحشاكم عشان أنا عيانة، إن شاء الله هبقى كويسة وأطلعلكم قريب. ادعولي وبحبكم أوي”.

وأثار الفيديو استغراب الجمهور، خاصة أن فيفي عبده نشرت قبل بيوم فقط فيديو يُظهر أنها استعادت تماماً قدرتها على الحركة مجدداً. وظهرت خلاله وهي ترتدي شورت قصير يكشف ساقيها بشكل كبير، ومن الأعلى تيشرت أسود يكشف صدرها.

ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر “انستجرام“، وعلقت على المقطع الذي وثقت خلاله ممارستها رياضة القفز: ” ‏يا صباح النشاط من مصر أم الدنيا أحبك”.