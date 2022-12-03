منة فضالي… تثير الجدل في أحدث إطلالة على إنستجرام نسيت تلبس البنطلون.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة منة فضالي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الأخيرة والتي وصفها الكثيرون بالجريئة.

حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها، ظهرت فيها جالسة على الأرض وحذائها بجانبها، ومرتدية بلوفر من الكروشيه، وتركت نصفها الأسفل عاري، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “انا بخير لاني لا اقارن حياتي بحياه احد ولا سعادتي بسعاده احد“.

وقد أثارت تلك الصورة انتقادات العديد من متابعي “منة”، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (اتحشمى شويه عشان الناس تحترمك)، (نسيت تلبس البنطلون)، (إيه ده يا فنانة).