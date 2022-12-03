نوال الزغبي… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد لها فى أحدث إطلالتها باللون الأزرق نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وحصلت الصورة على العديد من التعليقات التي جاءت جميعها في حب ودعم النجمة نوال الزغبي من قبل محبيها ومتابعيها.

وتألقت النجمة اللبنانية خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، في سان ديجو، حيث أحيت حفلها الأول في بوسطن، أما حفلها الثاني فكان في ديترويت، وحفلها الثالث كان في شيكاغو، واختتمت جولاتها في ولاية سانديجو.