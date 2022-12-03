الراقصة البرازيلية لورديانا ببدلة جريئة ووصلة رقص تشعل مواقع التواصل .. شاهد الفيديو

فنون - كتب سعد محمود في السبت 03 ديسمبر 2022 11:22صباحاً - الراقصة البرازيلية لورديانا ببدلة جريئة ووصلة رقص تشعل مواقع التواصل ( فيديو )

أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا ​ موجة واسعة من الجدل من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

أدت لورديانا وصلة رقص مثيرة وارتدت بدلة إعتبرها البعض جريئة، والأمر الذي أثار الدهشة هو ألوان بدلتها التي تغيرت مع تغيير الإضاءة في المكان الذي تواجدت فيه .

مؤخرا نشرت لورديانا فيديو ظهرت فيه مرتدية بدلة سوداء قصيرة خاصة بالرقص. وأوضحت أن الفيديو قديم صورته أثناء تجهيزها لبعض أعمالها التي كانت تقوم بها. وعلقت على المنشور قائلة أنها ممنوعة حاليا من القيام بأي نوع من التمارين وأكدت أنها اشتاقت لأعمالها.