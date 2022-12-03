أمينه خليل… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أمينة خليل، جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت أمينة في الصور بإطلالة ناعمة مرتدية فستانا وردي اللون مكشوف الكتف، ومعتمدة علي الميكاب الهادى.

وكشفت الفنانة أمينة خليل عن أصعب مشهد لها في فيلم شماريخ الذي تصوره حاليا.

وخلال حوارها مع برنامج the insider قالت أمينة خليل “أماكن تصوير شماريخ صعبة وواجهتني صعوبات كتير، منها تصويري لمشهد صعب مع حيوانات ممكن نقول إنها مفترسة وكنت في مكان ضلمة لوحدي.