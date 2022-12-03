نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عمر كمال …يكشف حقيقه زواجه وعلاقته بطليقة أحمد الفيشاوي .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار فيديو المطرب عمر كمال، مع مغني المهرجانات حمو بيكا -عبر تطبيق انستجرام- حالة كبيرة من الجدل، حيث ظهر الثنائي في مقطع طريف وهما يتحدثان عن عدم زواج الأول.

وخلال الفيديو، أوضح عمر كمال، إنه يرفض الزواج في الوقت الحالي، ولا نية له حاليا بالزواج، ليؤكد بتلك التصريحات عدم صحة الأنباء التي ترددت حول سعيه للزواج من طليقة أحمد الفيشاوي، بسبب ظهورهما في عدة مناسبات معا.

ويؤكد الفيديو، سالف الذكر، أن علاقة عمر كمال مع طليقة الفيشاوي، مجرد علاقة صداقة فقط.

نشر المطرب الشعبي عمر كمال، مقطع فيديو له مع مغني المهرجانات حمو بيكا، داخل سيارته، ليجمعهما حوار طريف حول سبب عزوف الأول عن الزواج.

وفي بداية الفيديو، برر عمر كمال، سبب عدم زواجه حتى الآن قائلا: «الجواز مش جاي معايا يا بيكا»، ليرد عليه حمو بيكا متسائلا: «انت بتجمع فلوس ليه»، ليرد الأول قائلا: «عشان اتمتع».

واجاب حمو بيكا، على عمر كمال، مستنكرا: «ياريتني أشوفك بتتمتع انت ممكن تموت وتسيب الفلوس دي»، فأجاب عمر، قائلا: «عاوز تأمين مستقبلي الأول بعدين اتجوز وأمن مستقبل عيالي».

ورد حمو بيكا، على عمر كمال قائلا: «الفلوس دي بتروح فين.. تأمن مستقبلك أكتر من كده.. انت بتلعب في 30 مليون يا عمر»، ليرد كمال عليه قائلا: «الله أكبر يا عم.. فيه إيه يا بيكا احنا سنتين تلاتة نجومية لسة ما عملناش حاجة».

وتابع حمو بيكا حواره قائلا: «انا نفسي احضر فرحك يا عمر»، فيرد عمر كمال: «انا هاتصل بأمي أشوف فيها ايه انا حاسس ان مكتبي ولع»، فيرد بيكا، قائلا: «انت ممكن تموت أصلا وما تعرفش تتصل بيها»، فيرد كمال: «يا عم سيبني أعيش».

واختتم حمو بيكا، حواره مع عمر كمال، قائلا: «انت هتموت والفلوس دي بتولد فلوس وانت مش موجود أصلا».

عمر كمال مع طليقة الفيشاوي

وفي أول نوفمبر الماضي، فوجئ جمهور الفنان عمر كمال، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا: “بحبه طبعا”.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وعلى الرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين فقط إلا أن الفيديو شاهده الكثيرون بل وقاموا بالتعليق عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي.