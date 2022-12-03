ميرهان حسين… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها مجموعة صور أنيقة لها من أحدث جلسة تصوير عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ميرهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “القاهرة.. الساحرة”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “القمر”، “قمراية”، “آخر شياكة”، “حلوة”، “أحلى واحدة في الكون كله”، “إيه العسل ده”، “كيم كاردشيان العرب”.

وتنتظر ميرهان حسين، عرض مسلسلها الدرامي الجديد “مشوار الونش” المقرر طرحه يوم الأحد القادم على قناة الحياة الساعة التاسعة، وعلى قناة أبو ظبي الساعة الحادية عشر.