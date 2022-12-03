درة بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر.... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة التونسية درة أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

وظهرت درة في جلسة التصوير مرتدية فستان باللون الاخضر نال إعجاب المتابعين وذلك خلال تواجدها للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية.

يذكر أن درة عرض لها مؤخرًا فيلم “جدران” على منصة “واتش إت”، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والتشويق.

“جدران” من تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة: درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.